Talsperson for Det Hvide Hus er smittet med covid-19

Hun fastslår samtidig, at hun absolut ikke havde kendskab til, at Hope Hicks var testet positiv, inden hun torsdag holdt et pressemøde for at briefe journalister i Det Hvide Hus.

McEnanys udtalelse henviser til Trumps rådgiver, som blev testet positiv sidste torsdag - få timer før det blev meddelt, at præsidentparret var smittet med covid-19.

- Jeg er blevet testet positiv mandag morgen. Jeg har ingen symptomer, siger McEnany i en erklæring.

Hicks er en af Trumps nære rådgivere i Det Hvide Hus. Da hun blev testet positiv fik det ikke i første omgang Trump til at isolere sig. I stedet steg han på et fly til New Jersey for at være til stede ved en fundraiser i sin golfklub og holde en tale omgivet af snesevis af personer. Derefter vendte han tilbage til Det Hvide Hus.

Men det er uvist, i hvilken forbindelse præsidenten og hans hustru er blevet smittet. Trump har under udbruddet som regel trodset sundhedseksperter anbefaling om at bære ansigtsmaske. Han mødes også tit med store grupper af personer.

Lederen af Republikanernes Nationale Komité, Ronna McDaniel, som hyppigt har været i kontakt med Trump, meddelte fredag, at hun var testet positiv med virusset og er i karantæne i sit hjem i Michigan.

Andre tæt på Trump, som er testet positive for coronavirus, er Trumps kampagneleder, Bill Stepien, som fredag meddelte, at han arbejder hjemmefra i de kommende uger.

Også New Jerseys guvernør, Chris Christie, meddelte lørdag, at han var på vej på hospitalet, efter at være blevet testet positiv.

Kellyanne Conway, som er tidligere rådgiver for Trump, har i et tweet fredag meddelt, at hun var testet positiv.