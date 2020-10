Talsmand melder frisk Trump klar til næste præsidentdebat

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at deltage i den næste præsidentdebat 15. oktober.

Det oplyser talsmanden for Trumps valgkampagne, Tim Murtaugh, mandag til CNN, efter at præsidenten tidligere på dagen skrev på Twitter, at han klokken 18.30 lokal tid bliver udskrevet fra et militærhospital, hvor han er blevet behandlet for covid-19.