Talsmand melder Trump klar til næste præsidentdebat

Det sker, efter at præsidenten tidligere på dagen skrev på Twitter, at han klokken 18.30 lokal tid bliver udskrevet fra et militærhospital, hvor han er blevet behandlet for covid-19.

Det oplyser talsmanden for Trumps valgkampagne, Tim Murtaugh, mandag til CNN.

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at deltage i den næste præsidentdebat 15. oktober.

- Det er præsidentens intention at debattere, siger Murtaugh til CNN.

Debatten bliver den anden i rækken frem mod dette års præsidentvalg. Den skal efter planen afholdes i Adrienne Arsht Center i Miami i delstaten Florida. Den tredje og sidste debat skal holdes 22. oktober i Nashville i delstaten Tennessee.

Modsat den første debat 29. september i Cleveland, hvor spørgsmålene blev stillet af moderator Chris Wallace, så vil spørgsmålene i Miami blive stillet af helt almindelige borgere.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, siger mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han er klar til at deltage i den næste debat mod Donald Trump, så længe sundhedseksperter siger, at det er forsvarligt.

- Hvis forskerne siger, at det er sikkert, og at afstandene er sikre, så tror jeg, at det går fint. Jeg gør alt, hvad eksperterne siger, er det rigtige at gøre, siger Joe Biden.

Biden er de kommende dage på kampagnerundtur i Florida. Han er hen over weekenden igen blevet testet negativ for coronavirus.

På trods af at han mandag bliver udskrevet fra hospitalet, så er Donald Trump ikke færdig med at blive behandlet for covid-19.

Præsidenten vil således tirsdag få den femte dosis af det antivirale lægemiddel Remdesivir.

Det er også forventet, at Trump fortsat skal være i en form for karantæne, da folk, der bliver testet positiv for coronavirus, normalt skal være i karantæne i 14 dage.

Donald Trump og førstedame Melania Trump gik begge i karantæne 2. oktober efter at være blevet testet positive.