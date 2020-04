Talsmand: Johnson har overtaget tøjlerne i britisk regering

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har genoptaget arbejdet, efter at han i flere uger har været sygemeldt med coronavirus.

- Han er i øjeblikket tilbage i førersædet og fortsætter arbejdet, siger Edward Argar på en pressebriefing mandag morgen.

Boris Johnson vendte søndag aften tilbage til embedsboligen i Downing Street 10 efter et sygdomsforløb, der har strakt sig over en måned.

Premierministerens tilstand var på et tidspunkt så alvorlig, at han måtte behandles på en intensiv afdeling.

Under Boris Johnsons sygdomsforløb har udenrigsminister Dominic Raab fungeret som regeringschef.

Mandag er depechen dog givet tilbage til Boris Johnson, oplyser Edward Argar.

- Han er glad for at være tilbage, og han er fuld af energi, og jeg tror, han skal mødes med ministre og rådgivere og vil blive opdateret på alt, hvad der er sket, og alt hvad der kommer til at ske de kommende dage, siger viceministeren.