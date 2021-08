Talibans top gør op med sit mystiske image

Men med Talibans overtagelse af magten i Afghanistan står bevægelsens militære og politiske ledere i en ny virkelighed, hvor de - for at fremstå som legitime politiske spillere - må træde frem i lyset.

Det forklarer seniorforsker Mona Sheikh fra Dansk Institut for Internationale Studier. Hun har et indgående kendskab til Taliban.

Onsdag meddelte et højtstående, anonymt medlem af militsen ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Taliban-toppen snart vil vise sig for omverdenen.

- De forsøger at fremstå som nogle, der er klar til at tage den politiske lederskabsrolle på sig. Derfor vil de stå frem, siger Mona Sheikh.

På en pressekonference dagen forinden mødte flere talsmænd for Taliban offentligheden for første gang.

Her lød det blandt andet, at bevægelsen vil sikre kvinders ret til at gå i skole og arbejde inden for rammerne af islamisk lov.

Den type pressemøder skal vi forvente flere af, vurderer Mona Sheikh.

- Taliban vil bruge dem til at fremstå som et transparent, legalt og dialogbaseret politisk parti, siger hun.

Talibans øverste leder hedder Haibatullah Akhundzada. Chefen for Talibans politiske kontor er Mullah Abdul Ghani Baradar.

Sirajuddin Haqqani er næstkommanderende. Og Mullah Muhammad Yaqoob står i spidsen for Talibans militær.

Flere af de øverste ledere har levet i eksil i Qatar de seneste år. De er vendt tilbage til Afghanistan, efter at Taliban søndag erklærede sin sejr over de afghanske regeringsstyrker.

Forinden havde Taliban indtaget provins efter provins for søndag at erobre den sidste store bastion - hovedstaden Kabul.

Bevægelsens offensiv begyndte i maj, da vestlige styrker begyndte at trække sig ud af Afghanistan efter 20 års militære indsats i landet.

Taliban styrede landet fra 1996 til 2001. Dengang måtte piger og kvinder ikke gå i skole. Og lovovertrædelser blev straffet med offentlig stening, pisk og andre korporlige metoder.

Da USA og dets allierede gik ind i Afghanistan i 2001, blev den militante gruppe fjernet fra magten.

Persongalleriet i Taliban er stort det samme i dag som i 90'erne. Lederne er ultrakonservative og har læst på pakistanske koranskoler, men anses dog ikke for at være intellektuelle.

- Taliban er anderledes end mange andre islamistiske bevægelser, ved at de ikke har klare chefideologer at trække på. De nåede aldrig at udvikle sig særligt meget politisk, mens de sad på magten, siger Mona Sheikh.

Lederskabet i Taliban har en helt klar arbejdsdeling, og de har indtil videre haft en stærkt hierarkisk kommandostruktur.

- Det er en af grundene til, at de så koordineret og hurtigt kunne tilbageerobre Afghanistan, siger Mona Sheikh.

Hvorvidt Talibans ledere vil leve op til sine løfter om blandt andet at sikre kvinders rettigheder er foreløbig uvist.

Men ifølge Mona Sheikh har de ikke interesse i det modsatte.

- Indtil videre har de interesse i at fremstå troværdige. Og den interesse har de i hvert fald, indtil de har lavet en politisk aftale med de øvrige parter, som de vil samarbejde med i Afghanistan.