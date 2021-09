Talibans nye regeringsmedlemmer bekymrer USA

Det siger en talsmand for USA's udenrigsministerium natten til onsdag dansk tid.

USA er bekymret for sammensætningen af Talibans nye regering i Afghanistan, der blev præsenteret tirsdag, men vil vurdere den baseret på, hvad den gør her fra.

- Vi bemærker, at listen af navne udelukkende består af medlemmer af Taliban eller folk i deres nære kreds og ingen kvinder.

- Vi er også bekymrede over de forbindelser og det omdømme, som flere af individerne har, siger talsmanden.

Udmeldingen kommer, samtidig med at udenrigsminister Antony Blinken er i Qatar for at diskutere situationen i Afghanistan.

Blandt medlemmerne af Talibans nye regering er den terroranklagede Sirajuddin Haqqani. Han er udnævnt som ny indenrigsminister.

Haqqani står på USA's terrorliste, og det amerikanske forbundspoliti, FBI, tilbyder en dusør på fem millioner dollar for at få ham anholdt og udleveret til USA.

Den nye leder af regeringen, Mullah Mohammad Hassan Akhund, er på FN's sanktionsliste.

Forsvarsminister i Talibans nye regering bliver Mohammad Yaqoob. Han er søn af den tidligere Taliban-leder Mullah Omar, der blev et af USA's vigtigste mål, da USA i 2001 trængte ind i landet og fordrev Omars daværende styre.

Mullah Omar blev berygtet for at give husly til al-Qaeda og dets leder, Osama bin Laden.

- Som vi forstår det, har Taliban præsenteret dette som en fungerende regering. Vi vil dog bedømme Taliban på dets handlinger - ikke ord, siger talsmanden for USA's udenrigsministerium.

Han tilføjer, at en af disse handlinger er, om Taliban lever op til sit løfte op at lade afghanere forlade landet, hvis de ønsker det.

Det samme gælder et løfte om at lade tilbageværende amerikanske statsborgere i Afghanistan forlade landet i sikkerhed.

Ifølge talsmanden har USA også gjort det klart over for Taliban, at det "afghanske folk fortjener en inkluderende regering".