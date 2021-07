Talibanleder håber på politisk løsning trods mange sejre

Udtalelsen styrker håbet om et gennembrud i fredsforhandlinger i Doha mellem Taliban og den afghanske regering.

Talibans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, siger i en erklæring søndag, at han går stærkt ind for en politisk løsning på konflikten i Afghanistan.

En ny runde af fredsforhandlingerne i Doha i Qatar er indledt i weekenden.

I Afghanistan fortsætter tilbagetrækningen af USA's og Natos' militær. Imens har der i den seneste tid været mange påstande og rygter om, at Taliban har vunde meget terræn.

- Trods militære fremskridt foretrækker det islamiske emirat (Talibanbevægelsen) stærkt en politisk løsning i landet, siger Haibatullah Akhundzada.

- Vort budskab er fortsat, at vi i stedet for at forlade os på udlændinge, skal løse vores problemer internt og redde landet ud af den nuværende krise, siger Talibans leder videre.

Igennem måneder har de to parter mødtes i Qatars hovedstad. Her har de forhandlet fred, men uden at der har været tegn på nævneværdige fremskridt.

Tværtimod har der været tegn på afmatning i forhandlingerne. Og samtidig har Taliban har meldt om store sejre.

Taliban siges at have kontrol over omkring halvdelen af nationens 400 distrikter og adskillige vigtige grænseovergange. Samtidig er en række provinshovedstæder under belejring af Taliban.

Taliban har længe fremstået som en bevægelse med en effektiv kommandostruktur. Men der er mange rapporter om, at det reelt er en splittet bevægelse med uoverkommelige modsætninger mellem en fredssøgende fløj og en fløj, som ikke tror på forhandlinger.

Der hersker ny spænding om en bebudet våbenhvile i forbindelse med eid-helligdagene.

Gennem årene har Taliban ofte annonceret en række korte våbenhviler under eid. Men i stigende grad har det kun været for at omgruppere og forberede nye angreb på regeringsstyrkerne.

David Vestenskov fra Forsvarsakademiet har i en analyse sagt, at Taliban kun er i stand til at holde sammen om for en fælles ydre fjende.

- Når amerikanske og vestlige soldater er trukket ud af landet, vil splittelsen i Taliban tage til, har han sagt.