Talibanere holdt fridag i forlystelsespark

- Jeg morer mig over at komme til at Kabul, og komme herud til Qargha for første gang ... Vi er her blevet hilst velkomne som brødre.

Det siger den 24-årige Halimi, som ikke ønsker at oplyse sit fulde navn til Reuters.

Talibanerne var svært bevæbnede under hele deres lange forhold i parken, hvor de drak te og købte snacks fra de forskellige boder.

Den sjældne fridag kom fredag efter måneder med konflikt og voldsomme spændinger i landet, efter at militsen har været ved magten i landet siden midten af august.

En del af den store gruppe prøvede de forskellige forlystelser - blandt andet et piratskib, en flyvende karrusel og radiobiler.

Den 25-årige Ziaul Haq strålede, da han kom på ryggen af en hest.

De fleste af militsfolkene havde aldrig tidligere været i storbyen Kabul, og mange af dem var stærkt indstillet på at komme ud til forlystelsesparken så hurtigt som muligt.

Da Taliban var ved magten i 1990'erne var næsten alle former for forlystelser forbudt.

Der har været relativt roligt i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse, men en selvmordsbomber dræbte fredag mindst 55 shiamuslimer og sårede 55 andre i en moské i byen Kuduz. Angrebet var det hidtil blodigste siden de amerikanske styrker blev trukket ud af landet i august.

Den regionale gren af Islamisk Stat (IS) har gentagne gange angrebet shiamuslimer i Afghanistan. Både Taliban og IS er sunnimuslimske, men de to grupperinger er dødelige fjender.