Taliban vil kræve hjælp fra tidligere fjender

- De afghanske styrker, der er blevet trænet de seneste 20 år, vil blive bedt om at tilslutte sig sikkerhedsindsatsen side om side med talibanmedlemmer, siger han under en pressekonference i hovedstaden Kabul.

Taliban overtog den afghanske hovedstad den 15. august.

Det skete, efter at gruppen i løbet af en intens offensiv havde besejret afghanske sikkerhedsstyrker i en lang række provinser.

Taliban hævder mandag at have fået kontrol over Panjshirdalen. Det er det sidste område, hvor modstandere har bekæmpet gruppens magtovertagelse.

Talsmanden Zabihullah Mujahid understreger, at Taliban ikke vil tolerere nogen form for oprør mod det nye styre.

- Det Islamiske Emirat er meget påpasselig over for oprørere. Alle, der prøver at starte et oprør, vil blive ramt hårdt. Vi vil ikke tillade endnu et oprør, siger han under mandagens pressekonference.

Taliban kaldte Afghanistan for Det Islamiske Emirat, da gruppen sidst sad på magten i landet. Det var fra 1996 til 2001.

Der er fortsat ikke dannet nogen regering i Afghanistan, efter at den tidligere blev væltet i august, og præsident Ashraf Ghani flygtede.

Den skulle dog være lige på trapperne, lyder det mandag.

- De sidste beslutninger er taget. Vi arbejder nu på nogle teknikaliteter. Vi vil offentliggøre den nye regering, så snart de er løst, siger talsmanden.