Taliban udpeger regering renset for kvinder

Få uger efter at have taget kontrol med landet ved en militær lynoffensiv, som fik den vestligt støttede præsident til at flygte, udpegede Taliban tirsdag en leder af en ny regering.

Taliban-bevægelse er for alvor ved at finde sig til rette som Afghanistans nye magthavere.

Han hedder Mohammad Hassan Akhund og var i sin tid tæt på Talibans afdøde stifter, Mullah Omar, og har før fungeret som udenrigsminister.

I det hele taget er listen over den nye regerings 33 ministre domineret af bevægelsens gamle garde, og den omfatter ingen kvinder.

- Det Islamiske Emirat (Taliban-vending for Afghanistan, red.) besluttede at udpege en regering til at udføre de nødvendige regeringsopgaver, meddelte gruppens talsmand, Zabiullah Mujahid, på et pressemøde ifølge det arabiske medie al-Jazeera.

Der gik ikke mange timer, før USA udtrykte bekymring over ministerlisten.

- Vi bemærker, at listen af navne udelukkende består af medlemmer af Taliban eller folk i deres nære kreds og ingen kvinder. Vi er også bekymrede over de forbindelser og det omdømme, som flere af individerne har, sagde en talsmand for udenrigsministeriet i Washington D.C.

- Som vi forstår det, har Taliban præsenteret dette som en fungerende regering. Vi vil dog bedømme Taliban på dets handlinger - ikke ord, sagde talsmanden.

Han tilføjede, at en af disse handlinger er, om Taliban lever op til sit løfte om at lade afghanere forlade landet, hvis de ønsker det.

Ifølge talsmanden har USA også gjort det klart over for Taliban, at det "afghanske folk fortjener en inkluderende regering".

Men regeringen og regeringslederen er ikke udtryk for, hvem der reelt leder Afghanistan, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ham kom der lyd fra tirsdag aften. Det er Haibatullah Akhundzada, der er den nye åndelige leder i Afghanistan. Han ønskede landet tillykke med befrielsen efter 20 år med vestlige styrker i landet.

- I fremtiden vil alle spørgsmål om regeringsførelse og livet i Afghanistan blive behandlet af den hellige sharialov, sagde han.

Akhundzada føjede til, at Taliban vil overholde folkeretten og traktater, så længe de ikke er i strid med islamisk lov.

Eksperter gætter på, at Afghanistan vil få et todelt system som i Iran, hvor regeringen tager sig af administrationen, mens den åndelige leder har den reelle magt.

Som ny indenrigsminister har Taliban udpeget Sirajuddin Haqqani, der er på USA's terrorliste.

Han har ledet et netværk, der har stået bag blodige anslag mod USA's og de vestlige landes styrker i Afghanistan.

Forsvarsminister bliver Mohammad Yaqoob. Han er søn af Mullah Omar, der blev berygtet for at give husly til al-Qaeda og dets leder, Osama bin Laden.

Ud over at få en regering på plads er Taliban også i gang med at finde husly til sine medlemmer i hovedstaden Kabul.

Den norske avis Aftenposten skriver, at i de diplomatbygninger, hvor Danmark og Norge indtil for nylig havde deres ambassader, bor der nu 56 medlemmer af Taliban.

- I skal nok få det tilbage. Vi passer bare på det, sagde en talsperson for de nye beboere.