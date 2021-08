Taliban tager afstand fra angreb i Kabul og bebrejder USA

Taliban fordømmer de dødelige angreb uden for lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul.

- Det Islamiske Emirat fordømmer kraftigt bombningen mod civile i Kabuls lufthavn, lyder det i en erklæring fra gruppens talsmand, Zabihullah Mujahid, på Twitter.

- Eksplosionerne fandt sted i et område, hvor amerikanske styrker er ansvarlige for sikkerheden.

Ifølge de amerikanske myndigheder, er det den militante gruppe Islamisk Stat som vurderes at have stået bag de to eksplosioner torsdag. Det fortæller en unavngiven amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet AP.

Mellem 13 og 20 mennesker er blevet dræbt, har Taliban-bevægelsen meddelt.

Amerikanske embedsmænd siger til tv-stationen Fox News, at mindst ti amerikanske soldater og marineinfanterister er dræbt.

En kilde bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at de foreløbige oplysninger tyder på, at USA's militær har mistet mindst ti mand.

Suhail Shaheen, talsmand for Talibans politiske afdeling i Qatars hovedstad, Doha, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Taliban endnu ikke har identificeret gerningsmændene, men beskriver dem som nogen fra "onde kredse".

De vil blive forfulgt, når udenlandske tropper forlader Afghanistan, fortæller han endvidere.

Ifølge Reuters vil angrebene fra Islamisk Stat give Taliban dybe panderynker.

Taliban har lovet, at deres sejr endelig vil bringe fred i Afghanistan.

Krigere, der sværger troskab til Islamisk Stat, begyndte at dukke op i det østlige Afghanistan i slutningen af 2014 og har etableret et ry for at være ekstremt brutale, skriver Reuters.