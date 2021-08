Taliban sender hundredvis af krigere mod sidste bastion

- Hundredvis af mujahediner fra det islamiske emirat er på vej til delstaten Panjshir for at tage kontrol med den, efter at embedsmænd i delstaten har nægtet at overdrage den på fredelig vis, skriver Taliban på Twitter.

Provinsens leder, Ahmad Massoud, siger søndag ifølge tv-stationen al-Arabiya, at han ikke vil overgive de områder, der er under hans kontrol. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Massoud siger, at han håber at kunne forhandle på fredelig vis.

- Vi vil have Taliban til at indse, at den eneste vej fremad er gennem forhandlinger, siger han i telefonen til Reuters.

Han understreger, at han ikke ønsker, at der udbryder krig.

Men hvis det ikke kan lade sig gøre at tale sammen fredeligt, er Massouds styrker klar til at kæmpe, siger han.

- De vil forsvare, de vil kæmpe, de vil yde modstand mod ethvert totalitært regime, siger han.

- Taliban vil ikke holde længe, hvis de fortsætter denne vej. Vi er klar til at forsvare Afghanistan, og vi advarer om blodsudgydelser.

Massoud tilføjer, at han har samlet soldater fra Afghanistans hær og specialstyrker samt lokale militsenheder i Panjshir.

Provinslederen opfordrer til, at der dannes en bred regering i Kabul, der inkluderer alle Afghanistans forskellige etniske grupper.

Panjshir har længe været kendt som en region, der er imod Taliban.

Provinsen ligger omkring 100 kilometer nordøst for Afghanistans hovedstad, Kabul. Den er lidt større end Fyn.

Afghanistan har i alt 34 provinser.