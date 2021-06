Taliban rykker frem mens Vesten tager hjem

Tirsdag - samme dag som den sidste danske soldat forlod landet - tog Taliban kontrol over Afghanistans vigtigste grænseovergang til Tadsjikistan, Shir Khan Bandar.

Under tusindvis af udenlandske soldaters retræte fra Afghanistan har Taliban intensiveret angrebene.

Den anses for at være den militante islamistiske bevægelses mest betydningsfulde erobring, siden USA begyndte sin endelige tilbagetrækning i maj.

Det oplyste kilder i militæret og lokale politikere i området.

- Efter en times kampe indtog Taliban desværre denne morgen havnen og byen i Shir Khan samt alle grænseposterne mod Tadsjikistan, oplyste Khaliddin Hakmi, der er medlem af provinsrådet i Kunduz-provinsen tirsdag.

Erobringen er blot den seneste af en række fremskridt, som Taliban har gjort på slagmarken.

Tendensen har gjort det internationale samfund bekymret for det krigshærgede lands fremtid efter tilbagetrækningen.

- Vi var tvunget til at forlade alle kontrolposter. Nogle af vores soldater krydsede grænsen ind til Tadsjikistan, sagde en officer i den afghanske hær, som ikke vil have sit navn frem.

- Om morgenen var de (talibanere, red.) overalt. Der var hundredvis af dem.

En talsmand for Taliban bekræfter, at bevægelsen nu kontrollerer grænseovergangene.

I New York udtrykte chefen for FN's hjælpeindsats i Afghanistan, Deborah Lyons, dyb bekymring.

- De fleste distrikter, som er blevet overtaget, ligger omkring provinshovedstæder. Det indikerer, at Taliban positionerer sig selv til at forsøge at overtage disse hovedstæder, når de udenlandske styrker er helt ude, sagde Lyons i en advarsel til FN's Sikkerhedsråd.

Hvis Taliban fortsætter kampene mod Afghanistans regeringsstyrker, vil det "forlænge det afghanske folks lidelser og true med at ødelægge meget af det, som vi har arbejdet hårdt for at opbygge i de seneste 20 år", fortsatte Lyons.

Taliban hævder nu at have kontrol med mindst 87 af landets 421 distrikter.

Den afghanske regering modsiger flere af Talibans påstande, og det er vanskeligt at få oplysningerne bekræftet fra uafhængig side.

I Kunduz-provinsen har der de seneste dage været voldsomme kampe mellem Taliban og regeringsstyrker. Mandag blev der endda kæmpet nær selve byen Kunduz.

Tirsdagens erobring af Shir Khan Bandar, som er et knudepunkt for handlen til det centrale Asien, er et "markant slag" mod regeringen, siger sikkerhedsanalytiker Atiqullah Amarkhail.

- Det fejlslagne forsøg på at forsvare denne vigtige havn kan indikere, at regeringen kæmper med at fastholde initiativet på slagmarken, siger han.

Amarkhail mener endda, at der hersker "kaos og panik" blandt regeringsstyrker.

Regeringen forsøger dog at give et andet indtryk og melder, at den snart vil lancere en modoffensiv.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, oplyste mandag, at den fulde tilbagetrækning som planlagt kommer til at finde sted på den symbolske dato 11. september i år. Men den kan komme til at gå langsommere end ønsket, erkender man.

- Vi ønsker at bevare fleksibiliteten til at gøre det, sagde Pentagon-talsmand John Kirkby.