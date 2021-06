Taliban rykker frem mens USA rykker ud af Afghanistan

Alene i de seneste 24 timer har de militante taget kontrol med mindst fem distrikter i Takhar-provinsen. Det er sket, efter at regeringsstyrker har opgivet at bevare kontrollen i de områder, siger lokale embedsmænd.

I udkanten af provinshovedstaden, Taloqan, er der kampe søndag, oplyser Salahuddin Rabbani, der er lokalpolitiker.

Han tilføjer, at soldaterne har valgt at opgive distrikterne for i stedet at fokusere på at redde Taloqan by.

I en anden nordlig provins, Faryab, har Taliban belejret hovedstaden Maimana. Det sker, efter at de har indtaget en række strategisk vigtige distrikter i løbet af de seneste to uger.

Søndag var der også kampe i udkanten af Maimana.

I begge provinser fortæller lokale myndigheder, at moralen er meget lav blandt soldaterne i den afghanske hær.

Det har fået soldaterne til at overgive sig i stort antal i begge provinserne.

Onsdag dræbte Taliban over 20 soldater i et distrikt i Faryab-provinsen.

Blodsudgydelserne førte til, at 200 andre soldater overgav sig til Taliban i nabodistriktet næste dag. De afleverede deres våben og udstyr til de militante.

Fredag meddelte lokale myndigheder i Takhar, at næsten 80 soldater fra hæren havde overgivet sig til Taliban efter tre dages intense kampe.

Siden USA og andre Nato-lande indledte tilbagetrækningen fra Afghanistan 1. maj, har Taliban indtaget mindst 41 af landets 421 distrikter.