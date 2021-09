Taliban og Myanmars militær får ikke taletid i FN

Uenighed om, hvem der skal repræsentere Afghanistan i FN, kommer efter alt at dømme til at betyde, at resten af verden ikke hører fra landet ved dette års samling i FN's Generalforsamling.

Ghulam Isaczai er Afghanistans nuværende FN-ambassadør. Han er udpeget af Afghanistans tidligere regering, der i sidste måned blev væltet af den islamistiske bevægelse Taliban.

Isaczai har meddelt, at han ikke stiller sig på talerstolen mandag, som det ellers var planen. Det er sidste dag, hvor verdens ledere taler i FN.

Han skulle have talt som den sidste repræsentant fra de 193 medlemslande.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en uddybende kommentar fra Isaczai om, hvorfor han valgte at trække sig.

I sidste uge bad Taliban om at få lov til at tale foran verdens ledere ved FN's Generalforsamling i New York City.

Taliban ønsker at nominere bevægelsens talsmand Suhail Shaheen som Afghanistans nye FN-ambassadør.

Samtidig har den nuværende FN-ambassadør bedt om at få forlænget sin akkreditering i FN og blive siddende.

Heller ikke Myanmar er at finde i rækken af talere ved dette års FN-samling.

Også for Myanmars vedkommende gør to sider krav på at repræsentere landet i FN. Den nuværende FN-ambassadør, Kyaw Moe Tun, repræsenterer Aung San Suu Kyis afsatte regering.

Hendes regering blev væltet af militæret ved et kup 1. februar.

Indtil der er taget en beslutning om, hvorvidt de nye magthavere i Afghanistan og Myanmar skal have lov at vælge repræsentanter for de to lande, bliver de nuværende FN-ambassadører siddende.

Det udvalg, der afgør det, mødes en gang om året - som regel i oktober eller november.

Selv om de fleste vestlige lande taler med det nye Taliban-styre i Afghanistan, har ingen af dem anerkendt bevægelsen som landets legitime regering.