Taliban-offensiv sender tusindvis af afghanere på flugt

USA forventer at have trukket alle sine soldater ud inden 11. september.

Omkring 1000 familier er flygtet fra deres hjem til provinsens hovedstad, Lashkar Gah, for at komme væk fra de to seneste dages kampe, der beskrives som "intense".

Det oplyser Sayed Mohammad Ramin, der er regionens flygtningechef, tirsdag aften.

- Vi vil i morgen (onsdag, red.) vurdere deres behov, men mange har stadig ikke fundet et sted at opholde sig i byen, siger han.

Regeringsstyrker har ifølge Afghanistans forsvarsministerium dræbt over 1000 Taliban-krigere i Helmand de seneste 24 timer. 22 al-Qaeda-krigere fra Pakistan er ifølge ministeriet også blevet dræbt.

Oprørerne angreb blandt andet flere kontrolposter i udkanten af Lashkar Gah. Det lykkedes dem at indtage nogle af posterne, men regeringsstyrker generobrede dem i en modoffensiv, oplyser myndighederne.

- Fjenden har nu mistet alle områder, den havde indtaget, og lidt voldsomme tab, siger Attaullah Afghan, leder af provinsrådet i Helmand.

Taliban hævder på sin side, at dusinvis af afghanske soldater er blevet dræbt i kampene. De stridende parter i Afghanistan er kendt for at overdrive modpartens tabstal.

I flere andre provinser har der også været meldinger om kampe de seneste dage, efter at USA begyndte at trække sine resterende cirka 2500 soldater ud af landet.

USA og andre Nato-lande, heriblandt Danmark, har haft militær tilstedeværelse i Afghanistan i næsten 20 år. Invasionen blev udløst af angrebet mod USA 11. september 2001.