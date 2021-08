Taliban lukker vejen til lufthavnen for afghanere

- Vi forsøger at kontrollere situationen. Vejen til lufthavnen er blevet lukket nu. Afghanske statsborgere har ikke længere lov at tage dertil, siger talsmanden.

Det siger Talibans talsmand, Zabihullah Mujahid, på et pressemøde tirsdag.

- Udlændinge må tage dertil, men vi har stoppet for afghanske statsborgere, tilføjer han.

Taliban-talsmanden begrunder beslutning med, at sikkerheden ikke er god i lufthavnen.

- Menneskemængden er vokset, og der er risiko for, at folk vil miste livet, siger han og hævder, at amerikanske soldater "skyder på folk".

Taliban vil heller ikke forlænge en aftale om at lade USA og andre lande evakuere folk fra Afghanistan efter fristen 31. august, siger han.

Fristen er fastsat af USA.

Den militante bevægelse vil have alle evakueringer afsluttet senest den dato.

Mujahid beder samtidig USA om at lade være med at evakuere veluddannede afghanere.

Ifølge Taliban tager amerikanerne "den uddannede elite" som blandt andet ingeniører og læger ud af landet.

- Vi har brug for de mennesker i landet.

- Desværre er USA blevet ved med at invitere folk til lufthavnen. Vi beder dem om at ændre politik og ikke opfordre afghanere til at rejse, siger Mujahid.

Han opfordrer det store antal afghanere, der er søgt til Kabuls lufthavn i håb om at komme ud af landet, til at "tage hjem igen og genoptage deres rolige hverdagsliv".

- Vi garanterer deres sikkerhed, siger talsmanden.

Han afviser i samme ombæring, at Taliban skulle have en liste med navne på afghanere, der skal pågribes, fordi de eksempelvis har arbejdet for udenlandske styrker.

- Vi har glemt alt fra fortiden, forsikrer Mujahid.

Det står i modsætning til de meldinger, som FN's Menneskerettighedsråd tirsdag drøftede.

- Vi har modtaget pålidelige rapporter om krænkelser begået af Taliban i Afghanistan - blandt andet summariske henrettelser og begrænsninger af kvinders frihedsrettigheder, sagde FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, tidligere på dagen.

Med "summariske henrettelser" henviser hun til henrettelser, som begås uden forudgående rettergang.

Tirsdag eftermiddag mødes stats- og regeringschefer for de førende vestlige lande til G7-topmøde på nettet for at drøfte situationen efter Talibans magtovertagelse.