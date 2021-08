Taliban lover amnesti til ansatte i regeringssystem

- Der er erklæret en generel amnesti for dem alle. De bør genoptage deres almindelige tilværelse med fuld tillid, hedder det i en erklæring fra den islamistiske oprørsbevægelse.

Taliban har meddelt, at der gælder en generel amnesti for alle ansatte i regeringssystemet. Desuden opfordrer bevægelsen alle berørte til at vende tilbage til deres arbejde.

Efter Talibans lynoffensiv, som varede lidt over en uge, og hvor alle vigtige byer blev indtaget, er der kommet meldinger om, at politiet forsvandt fra gaderne. Dette har ført til øget kriminalitet.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, siger tirsdag, at situationen i Kabuls lufthavn er ved at blive stabiliseret.

- Situationen i lufthavnen er ved at blive stabiliseret. Stabilitet i lufthavnen har absolut afgørende betydning, siger den britiske udenrigsminister til Sky News.

Han tilføjer i en kommentar om Taliban, at det er nødvendigt at forsøge at øve positiv indflydelse på udviklingen i Afghanistan.

- Normalt ville vi ikke have noget med Taliban at gøre, men vi er nødt til at være pragmatiske.

Det britiske forsvarsministerium meddelte tidligere, at det sender yderligere 200 britiske soldater til hovedstaden Kabul for at evakuere britiske statsborgere og lokale allerede fra Afghanistan.

Dermed er der omkring 800 britiske soldater i Kabul.

Raab sagde mandag, at Storbritannien vil bruge alle de midler, der er til rådighed, for at påvirke Taliban, da han blev spurgt om eventuelle sanktioner mod de nye magthavere i Kabul.

- Der er også en mulighed for at ophæve eksisterende sanktioner. Alt afhænger af, hvordan Taliban opfører sig.