En militærhelikopter ses her i luften over Kabul søndag den 15. august.

Taliban-krigere erklærer sig for sejrherrer fra palads i Kabul

Taliban-krigere er søndag gået ind i Kabul, og Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, har forladt landet under den militante bevægelses hastige indtog under vestlige soldaters retræte.

Fra præsidentpaladset i hovedstaden bliver der vist billeder af Taliban-krigere, som erklærer sig for sejrherrer.

- Vores land er blevet befriet, og mujahedinerne (person, der udøver jihad, red.) er sejrende i Afghanistan, siger en Taliban-kriger til nyhedskanalen Al Jazeera ifølge AFP søndag aften dansk tid.

Søndagens hastige udvikling finder sted, omkring to årtier efter at den militante bevægelse blev væltet af en amerikanskledet invasion.

Endnu hersker der stor usikkerhed om forholdene i Kabul. Men en talsmand for bevægelsen siger, at Taliban er gået ind i adskillige af Kabuls 22 distrikter. Flere eksplosioner skulle også være blevet hørt i hovedstaden, melder afghanske medier.

Tidligere søndag sagde en talsmand for Taliban ellers, at man ikke med det samme ville trænge ind i Kabul.

Et hospital oplyser, at det behandler mere end 40 personer, som er blevet såret under sammenstød i udkanten af byen. Men der lader ikke til at være større kampe, skriver Reuters.

Samtidig er der stor usikkerhed om situationen i lufthavnen i Kabul. Her er diplomater, embedsmænd, afghanere, amerikanere og også danske ambassadeansatte flygtet hen, og en evakueringsindsats er i gang.

På et tidspunkt meldte den amerikanske ambassade om, at der var blevet affyret skud mod lufthavnen.

- Sikkerhedssituationen ændrer sig hurtigt i Kabul, heriblandt ved lufthavnen. Der er meldinger om, at lufthavnen er under beskydning. Derfor instruerer vi amerikanske borgere i at søge dækning, skrev ambassaden i en sikkerhedsopdatering.

Men to kilder med kendskab til situationen kan dog ikke bekræfte meldingerne om affyring af skud der til Reuters.

Hundredvis af afghanere - nogle af dem ministre i regeringen samt civile, børn og kvinder - er stimlet sammen i en terminal og venter desperat på fly ud af Kabul.

- Lufthavnen er ude af kontrol. Regeringen (i Afghanistan, red.) har forrådt os, siger en embedsmand, der er på stedet. Vedkommende udtaler sig anonymt til Reuters af hensyn til sin sikkerhed.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger ifølge AFP, at militæralliancen arbejder på at holde lufthavnen åben, så blandt andet vestlige magter kan evakuere deres personale i landet.

Stoltenberg har blandt andre talt med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod.

Nato oplyser dog, at alle kommercielle fly ud af Kabul er stoppet, og at kun militærfly har lov at operere.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, bekræfter selv på Facebook, at han har forladt landet for at undgå "blodsudgydelser", som ville sætte millioner af borgere i Kabul i fare.

- Taliban har vundet (...) og har nu ansvaret for deres landsmænds ære, ejendom og selvopholdelse, skriver han på Facebook.