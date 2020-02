Taliban-kæmpere får besked af ledere om at stoppe kampe

Det oplyser en talsmand for Taliban, Zabiullah Mujahid.

Taliban, den islamistiske oprørsgruppe i Afghanistan, har lørdag formiddag givet alle sine militsfolk besked om "at afstå fra enhver form for angreb".

Det sker forud for, at de afghanske oprørere og USA senere på dagen underskriver en fredsaftale i Doha i Qatar.

- I dag bliver alle Taliban-kæmpere beordret til at afstå fra enhver form for angreb ... for nationens lykke, siger Mujahid.

- Den største ting er, at vi håber på, at USA fortsat vil leve op til deres løfter fra forhandlingerne og fredsaftalen.

Men Mujahid føjer til at udenlandske fly er i luften over de områder, som Taliban kontrollerer. Det er "irriterende og provokerende", siger han.

Den amerikanske ambassade i Indien kalder det "en monumental dag for Afghanistan" efter 18 års krig i landet.

Taliban har sendt 31 repræsenter til Doha for at deltage i ceremonien. For USA møder udenrigsminister Mike Pompeo op og underskriver aftalen.

USA trængte ind i Afghanistan i oktober 2001. Det var måneden efter terrorangrebet på USA, der dræbte op mod 3000 mennesker i World Trade Center i New York og forsvarsministeriet i Washington.

Målet var dengang at nedkæmpe Osama bin Ladens islamistiske netværk al-Qaeda, som stod bag angrebene. Det daværende Taliban-styre havde givet al-Qaeda frit lejde og støtte til at operere fra Afghanistan.