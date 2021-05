Taliban holder tre dages våbenhvile under højtid

Taliban i Afghanistan erklærer tre dages våbenhvile under den muslimske højtid eid, der begynder inden for de næste dage.

I flere uger har Afghanistan været præget af blodige angreb, der har kostet snesevis af mennesker livet.

Angrebene har fundet sted samtidig med, at soldater fra USA og andre Nato-lande er i færd med at trække sig ud af landet.

Afghanske myndigheder mener, at Taliban står bag et blodigt angreb på en skole i landets hovedstad, Kabul, lørdag. Her blev 58 mennesker dræbt. De fleste af dem var skolepiger, der var på vej hjem.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, beskyldte lørdag Taliban for at stå bag angrebet. Men en talsmand for bevægelsen har afvist at være involveret og har sagt, at Taliban fordømmer ethvert angreb på civile afghanere.

Eksplosionen fandt sted i det shiamuslimske kvarter Dasht-e-Barchi i den vestlige del af Kabul lørdag aften lokal tid.

Shiamuslimer er et religiøst mindretal i Afghanistan. Tidligere har shiamuslimer været mål for militante fra Islamisk Stat, der er en sunnimuslimsk gruppe.

Eid, der markerer afslutningen på fastemåneden, ramadanen, begynder onsdag eller torsdag. Det afhænger af, hvordan månen står på himlen.