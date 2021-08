Taliban har smartphones og bruger Twitter

I Taliban er der ikke enighed om, hvordan magten skal bruges. Bevægelsen udgøres af mange forskellige enheder og netværk. Det er ifølge chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov derfor vigtigt for ledelsen at kunne komme med instrukser til krigerne rundt i landet.

- Evnen til at kommunikere - og særligt på det her tidspunkt - ud til nogle af de her enheder - er selvfølgelig essentiel. Det er klart, at hvis der pludselig ikke er nogen kommunikation ud til enhederne, så finder de selv ud af, hvordan de griber tingene an, siger Vestenskov.

Virksomheden bag det sociale medie Facebook anser Taliban som en terrorgruppe. Derfor overvejer Facebook at lukke ned for Talibans aktiviteter på deres tjenester. Det kan blive et problem for Taliban, der blandt andet kommunikerer meget via den Facebook-ejede kommunikationsapp WhatsApp.

Da Taliban var ved magten fra 1996 til 2001, var det et andet Afghanistan, Taliban styrede. Dengang brugte de religiøse ledere - mullaherne - ikke så meget teknologi, men styrede i høj grad gennem tilstedeværelse rundt i landet.

- Jeg tror ikke, de brugte særlig mange tekniske ting. Det var et forholdsvist lukket land og et fattigt regime. Så der var ikke mobiltelefoner, som der er nu, forklarer David Vestenskov.

Når Taliban dengang skulle kommunikere internt, var det mest via breve og dekreter. David Vestenskov gætter dog på, at Talibans daværende leder, mullah Omar, nok havde en fastnettelefon.

Men i nutidens Afghanistan er smartphones blevet meget udbredt. Den vestlige tilstedeværelse gennem 20 år betyder desuden, at befolkningen nu i højere grad har mulighed for at få informationer fra udlandet.

- Taliban er nødt til at forholde sig til den virkelighed, der er nu, at folk har adgang til information og et internationalt netværk. Derfor er de også nødt til at tilpasse sig, forklarer David Vestenskov.

Taliban vil gerne have lagt en dæmper på en anspændt situation. Desuden har de ikke et politisk program endnu, det skal gruppen først til at lave. Derfor holder bevægelsen pressemøder i håb om, at det kan give noget ro.

Taliban har lagt en strategi for, hvad der skal meldes ud, og hvem der skal sige det. Deres politiske kontor i Qatar fungerer ifølge Vestenskov i høj grad som et kommunikationskontor.

Den militante bevægelse er ikke interesseret i oprør og modstand. Så er det bedre at få ro på situationen og langsomt få rullet sin politik ud. Gruppen havde nok ikke regnet med at holde pressemøder, mens der stadig er vestlige diplomater i landet.

- Men det er jo stadig en beslutning at sige: Nu slapper vi lige af og kommunikerer ro på, konkluderer David Vestenskov.

Selv om Facebook måtte lukke ned for Taliban-relaterede beskeder, skal mullaherne nok finde andre kommunikationsformer. Det kunne eksempelvis være på tv.