Taliban har indtaget Afghanistans tredjestørste by

- Vi blev nødt til at forlade byen for at undgå yderligere ødelæggelse, siger den unavngivne kilde til nyhedsbureauet AFP.

Tre politikere i provinsen bekræfter over for det tyske nyhedsbureau dpa, at Taliban har indtaget Herat.

Talibans flag vajer ved politiets hovedkvarter i byen i det vestlige Afghanistan. Det viser en video optaget af en journalist fra AFP.

Et antal politikøretøjer, våben og ammunition er nu overtaget af Taliban, siger en talsmand for gruppen.

Talsmanden skriver ifølge AFP på Twitter, at "fjenden er flygtet".

Herat har været under belejring i flere uger. Byen har omkring 436.000 indbyggere og er hovedstad i provinsen af samme navn.

Der var ikke umiddelbart flere oplysninger om Talibans tilstedeværelse i byen.

Tidligere torsdag indtog Taliban den strategisk vigtige storby Ghazni. Dermed er oprørerne rykket nærmere på hovedstaden Kabul, der ligger 150 kilometer derfra.

Med Herat har Taliban på kun en uge indtaget i alt 11 af de 34 provinshovedstæder i Afghanistan.

Også ved landets næststørste by, Kandahar, er der voldsomme kampe. En diplomatisk kilde siger til nyhedsbureauet Reuters, at Taliban også ser ud til at være tæt på at indtage denne vigtige by.