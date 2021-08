Taliban hævder at have kontrol med dele af Kabuls lufthavn

- Nu er kun en meget lille del i amerikanernes kontrol, tilføjer han.

Det afviser Pentagons talsmand John Kirby dog. Han siger på et pressemøde fredag aften dansk tid, at Taliban ikke har kontrol med nogle dele af den militære sektion af lufthavnen.

- De kontrollerer ikke nogle af indgangene og kontrollerer ikke lufthavnens operationer. Det er stadig under amerikansk militær kontrol, siger Kirby.

Kabuls lufthavn er inddelt i en civil og en militær sektion.

To andre Taliban-kilder bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at bevægelsen er klar til at tage fuld kontrol over lufthavnen, så snart USA's militær forlader den.

- Det er kun et spørgsmål om lidt længere tid, siger en af de to højt placerede talibanere.

- Så snart amerikanerne er ude, skal de bare give os signalet, og så vil vi overtage. Det kan ske allerede i denne weekend, siger han til Reuters.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra Talibans officielle talsmand.