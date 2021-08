Taliban generobrer sin gamle hjemmebane

Mens de sidste udenlandske styrker så småt er ved at trække sig ud af Afghanistan, så er landets militante talibanbevægelse allerede i fuld gang med at genetablere sit fodfæste i landet.

Tidligt søndag aften lokal tid kom der meldinger om, at en femte provinshovedstad, Taloqan, var faldet. Det oplyste en sikkerhedskilde til nyhedsbureauet AFP.

Talibans fremmarch sker, i takt med at USA og landets allierede er på vej ud af landet efter knap 20 års militær tilstedeværelse i landet.

Og det er helt naturligt. Det vurderer Peter Viggo Jakobsen, der er professor ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier.

- Taliban æder sig stille og roligt ind på yderområderne og på de områder, hvor de traditionelt har haft deres hjemmebane og stået stærkest. Det er en forventelig udvikling, siger professoren.

Taliban blev fjernet fra magten i Afghanistan, da en USA-ledet koalition gik ind i landet i 2001 umiddelbart efter angrebene 11. september i USA.

I foråret meddelte den amerikanske præsident, Joe Biden, så, at man efter to årtier ville trække sig ud af landet inden slutningen af august.

Det skød stort set øjeblikkeligt gang i en offensiv fra talibanbevægelsen.

- Det har alle, der følger Afghanistan, været klar over. Det er også derfor, at USA har været bekymret for at trække sig ud, fordi de frygtede, at vi ville se det, som vi ser nu, siger Peter Viggo Jakobsen.

- Spørgsmålet er nu, hvor meget af landet Taliban kan tage. Det er svært at spå om, for der er mange faktorer. Det handler blandt andet om, hvor stort sammenholdet er i regeringskoalitionen, lyder det.

Talibans erobring af Kunduz søndag betragtes som den vigtigste under gruppens igangværende offensiv. Der bor cirka 270.000 mennesker i byen.

- Voldsomme kampe begyndte i går eftermiddags. Alle regeringskontorer er kontrolleret af Taliban. Kun militærbasen og lufthavnen er kontrolleret af regeringsstyrker, siger den lokale politiker Amruddin Wali til Reuters.

Det er to gange tidligere lykkedes Taliban at indtage Kunduz. Begge gange har det dog været kortvarigt. Senest skete det i 2016.

Talibans offensiv har ført til mange civile tab de seneste måneder. 783 blev dræbt, og 1609 blev såret i maj og juni.

Det viser en stor rapport fra FN, der blev udgivet i slutningen af juli.

Det var omtrent lige så mange som i de første fire måneder af året. Det var også det højeste tal for de to måneder, siden FN i 2009 begyndte at opgøre antallet af dræbte og sårede i Afghanistan.

- Rapporten er en klar advarsel om, at et hidtil uset antal civile afghanere vil blive dræbt eller lemlæstet, hvis ikke volden stoppes, siger Deborah Lyons, der er chef for FN's hjælpeindsats i Afghanistan, ifølge avisen The Guardian.

USA valgte i 2001 at rykke ind i Afghanistan, fordi Taliban holdt hånden over lederen af den militante al-Qaeda-organisation, Osama bin Laden.

Det var al-Qaeda, der stod bag angrebene 11. september 2001.