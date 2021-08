Taliban går dør til dør i jagt på modstandere

Indtil videre har ordene fra Taliban lydt, at bevægelsen ikke søger at tage hævn.

Men hvis man skal tro en fortrolig FN-rapport, ser billedet anderledes ud.

Den viser nemlig, at Taliban optrapper eftersøgningen efter afghanere, der har arbejdet for de amerikanske soldater og Natos styrker i Afghanistan.

Den militante bevægelse har en "prioriteringsliste" over personer, den ønsker at anholde.

Taliban er gået fra dør til dør for at lede efter disse personer og deres familiemedlemmer.

Rapporten er skrevet af konsulenter fra det Norske Center for Globale Analyser (Rhipto). Centret laver blandt andet trusselsvurderinger for FN.

De afghanere, der er mest i fare, er dem, der har haft centrale roller i Afghanistans politi, militær og efterretningstjenester. Det viser den fortrolige rapport, som nyhedsbureauet AFP har set.

Også afghanere, der har arbejdet for de udenlandske styrker, er i fare.

- De går efter familierne til dem, der nægter at melde sig, og de retsforfølger og straffer familierne efter sharialov, siger Rhiptos direktør, Christian Nellemann, til AFP.

- Vi forventer, at både personer, der tidligere har arbejdet sammen med Natos og USA's soldater, og deres familiemedlemmer vil blive udsat for tortur og henrettelser.

Ifølge rapporten, der er dateret onsdag, er Taliban i færd med at opbygge et netværk af informanter og søger oplysninger fra blandt andet moskéer.

Advarslerne kommer, efter at Taliban har lovet ikke at hævne sig på sine modstandere.

Tirsdag forsikrede en talsmand for bevægelsen på et pressemøde, at "ingen amerikanere eller andre udlændinge vil lide skade" i Afghanistan.

Talsmanden Zabiullah Mujahid sagde videre, at "vi ikke bærer nag over for nogen. Vi vil gerne leve fredeligt uden interne eller eksterne fjender".

Men både afghanere og iagttagere vil gerne se ordene fulgt op af handlinger. De har ikke glemt Talibans stærkt konservative regime i 1996-2001. Her blev der indført strenge straffe, blandt andet stening og afhugning af hænder.

Kvinder måtte heller ikke gå i skole.

På pressemødet lød det, at kvinder gerne må arbejde og uddanne sig. Dog "indenfor rammerne af islamisk lov".

Titusinder af afghanere har forsøgt at flygte fra en fremtid med Taliban ved magten. Og mange vestlige lande, herunder Danmark, evakuerer i disse dage på livet løs.

Samtidig har techgiganterne Facebook, Twitter og LinkedIn gjort det sværere at overvåge brugere i Afghanistan via sociale medier.

Det sker for at beskytte folk mod at blive et mål for Taliban.

Facebook har blandt andet midlertidigt fjernet muligheden at søge i afghanske brugeres vennelister.

Det oplyste selskabets sikkerhedspolitiske chef, Nathaniel Gleiche, torsdag på Twitter.

Menneskerettighedsgrupper har udtrykt bekymring over, at Taliban kan bruge online platforme til at spore modstandere af bevægelsen.