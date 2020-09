Taliban dræber 20 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne

Den militante oprørsbevægelse har også lidt store tab, tilføjer han over for AFP. Omkring 30 Taliban-krigere meldes dræbt. Blandt dem er også udlændinge, meddeler talsmanden.

De blodige angreb sker, få dage efter at repræsentanter for den afghanske regering og for Taliban indledte længe ventede forhandlinger om fred.

Afghanistans fungerende forsvarsminister, Asadullah Khalid, udtrykker håb om, at de to parter kan nå til enighed. Han advarer samtidig Taliban om, at bevægelsen ikke kan vinde militært.

- Hvis fjenden tror, at den kan erobre alt med magt, er det en drøm, en fantasi, det er umuligt, og det er vanvid, siger han torsdag.

Fredsforhandlingerne i Qatars hovedstad, Doha, blev indledt lørdag, efter at omkring 5000 Taliban-fanger var blevet løsladt for at bane vej for forhandlingerne.

USA har ageret mægler i striden.

Nato sagde ved forhandlingernes begyndelse, at det nuværende niveau af vold med fortsatte Taliban-angreb mod de afghanske sikkerhedsstyrker er "uacceptabelt højt og undergravende for tilliden til fredsprocessen".

- Vi opfordrer Taliban til at tage afgørende skridt fremad mod et stop af volden, hedder det.

Forhandlingerne finder sted i et konferencecenter i et hotel i Doha.

Amerikanerne indgik i februar en aftale med Taliban, der banede vej for de igangværende forhandlinger. Aftalen indebærer en gradvis tilbagetrækning af udenlandske styrker fra Afghanistan.