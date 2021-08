Taliban afviser: Vi forhindrer ikke folk i at rejse

Taliban forhindrer ikke folk i at forlade Afghanistan via lufthavnen i Kabul, siger en repræsentant for den militante bevægelse til nyhedsbureauet Reuters.

Fredag aften høres lyden af skud fortsat fra lufthavnsområdet, rapporterer tv-stationen al-Jazeeras udsendte medarbejder.

- Det er stadig meget kaotisk, meget volatilt. Der er masser af mennesker omkring lufthavnen, der venter på at komme ind, siger journalisten, Rob McBride.

- Ind imellem tvinger Taliban folk væk fra terminalen. De har udstedt en ordre om, at folk ikke skal være her og bare skal tage hjem, fortæller han.

Tidligere meldinger om, at Taliban hævner sig mod blandt andre afghanere, der har arbejdet for de udenlandske styrker, har fået USA og andre lande til at fremskynde evakueringer.

Fredag eftermiddag sagde Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at en af de vigtigste opgaver lige nu er at få afghanere ind i lufthavnens område.

- Paradokset er, at vi har flere fly, end vi har passagerer, sagde han.

- Vi skal gøre det muligt for flere mennesker, især afghanere, at komme til lufthavnen og om bord på flyene.

Taliban, der hurtigt har overtaget magten i Afghanistan, har ifølge flere medier oprettet kontrolposter og holder folk fra at nå lufthavnen.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har tidligere fredag opfordret Nato til at danne fælles front i indsatsen for at sikre adgang til Kabuls lufthavn.

- Situationen er enormt udfordret. Der er forlydender om, at stort set ingen lokale kan komme ind i lufthavnen, sagde Kofod til Ritzau.

- Derfor er der et kæmpe behov for en fælles indsats hos Nato-landene. Vi skal sende et klart og fælles signal om, at lufthavnen skal holdes åben, sikker og funktionsdygtig. Det er altafgørende, understregede ministeren.

Danmark har en operation i gang, hvor man kan evakuere fra lufthavnen. Men den er ikke til megen hjælp, hvis folk, der skal evakueres, ikke kan komme frem.

- Bare inden for de sidste 24 timer kan vi se, at situationen er blevet markant forværret, sagde Jeppe Kofod tidligere fredag.

Han deltog fredag eftermiddag på et møde med sine udenrigsministerkolleger i Nato.

I en fælles udtalelse beder de myndighederne i Afghanistan om at være med til at sørge for, at evakueringerne kan finde sted.

- Vi opfordrer dem, der har myndigheden i Afghanistan, til at respektere og facilitere deres sikre og ordentlige afrejse, lyder det i den fælles udtalelse.