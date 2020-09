Taj Mahal åbner for turister efter måneders nedlukning

Efter flere måneder, hvor besøgende har været forment adgang på grund af coronapandemien, genåbner det verdensberømte indiske mausoleum Taj Mahal mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Taj Mahal, der ligger i byen Agra, er Indiens mest populære seværdighed. Ifølge AFP sker genåbningen for at vise, at livet i Indien er "tilbage til det normale" og for at få sparket turismen og landets økonomi i gang igen.