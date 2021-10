Taiwans præsident: Vi vil ikke bøje os for Kina

Taiwan vil fortsat styrke sit forsvar for at sikre, at ingen kan tvinge styret i den retning, som Kina har lagt for øen.

Det er blandt andet sket ved, at fly fra Kinas luftvåben på det seneste er fløjet ind i Taiwans luftforsvarszone gentagne gange, hvilket har vakt bekymring internationalt.

Søndag siger Taiwans præsident, at hun håber, at spændingerne snart stilner af.

- Men der bør ikke være nogen som helst forestillinger om, at det taiwanske folk vil bøje sig for pres, siger hun i en tale foran præsidentkontoret i Taipei.

- Det skyldes, at den vej, som Kina har lagt, hverken tilbyder en fri eller demokratisk vej for Taiwan og vores 23 millioner borgere, siger Tsai Ing-wen.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, lovede lørdag "en fredelig genforening" med Taiwan vil ske på et tidspunkt.

Den melding faldt ikke i god jord hos styret i Taipei, der sagde, at kun folket i Taiwan kan bestemme dets fremtid.

Taiwans forsvarsminister sagde tidligere i denne uge, at Kina i 2025 vil have militær kapacitet til at lancere en invasion i fuld skala af øen.

Udtalelsen fra forsvarsminister Chiu Kuo-cheng kom, efter at Taiwan over en periode på fire dage havde registreret i alt 148 fly fra Kinas luftvåben flyve ind i Taiwans luftforsvarszone.

Chiu Kuo-cheng betegnede samtidig forholdet til Kina, som det værste i over 40 år.

Kinesiske militærflyvninger ind i den taiwanske zone plejede at være sjældne. De er over en årrække blevet mere og mere hyppige. De udføres blandt andet for at markere kinesisk utilfredshed på særlige tidspunkter.