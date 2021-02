Taiwan takker Biden efter samtale med Kinas leder

Taiwans regering udtrykker "beundring" for Joe Biden og takker den amerikanske præsident, efter at han i sin første samtale med Kinas leder, Xi Jinping, har udtrykt bekymring for den aggressive kinesiske optræden over for østaten.

Kina gør krav på Taiwan, der etablerede sig som en kinesisk østat. Det skete efter den kommunistiske revolution på fastlandet i 1949.

Biden har været præsident i godt tre uger. Han har lovet Taiwan opbakning og kaldt USA's støtte til øens knap 24 millioner beboere "klippefast".

Det er især understreget, efter at Kina er begyndt at sende bombe- og kampfly ind i Taiwans luftrum. Det er sket, lige efter at Biden blev indsat som præsident 20. januar.

Mødet på telefonen mellem Biden og Xi onsdag var det første mellem de to.

Her understregede Biden sin "fundamentale bekymring for Beijings afpressende og uretfærdige praksis" i forhold til Taiwan, Hongkong og det uighuriske mindretal i provinsen Xinjiang. Det oplyste Det Hvide Hus.

- Vi vil udtrykke vores beundring og taknemmelighed for, at præsident Biden er optaget af sikkerheden i Taiwanstrædet og spørgsmål om menneskerettigheder, siger en talsmand for Taiwans regering.

- Som et medlem af det internationale samfund vil Taiwan fortsat arbejde tæt sammen med ligesindede lande. Heriblandt USA. For sammen at bidrage til stabilitet og fremgang i stillehavsregionen, siger han.

USA har reageret på Kinas militære optræden. Inden for de seneste uger er der sendt en flådestyrke anført af hangarskibet "Theodore Roosevelt" til Det Sydkinesiske Hav.

Biden har kaldt Kina USA's værste konkurrent. Hans regering har flere gange vist, at den vil fortsætte dele af tidligere præsident Donald Trumps hårde politik over for Kina.

Taiwan har et fuldt udbygget demokrati med et stærkt forsvar. Ikke mindst takket være leverancer af militært udstyr fra USA gennem mange år. Men østaten anerkendes kun af få lande.

Under coronakrisen har vestlige lande presset på for at få Taiwan optaget i internationale organisationer. Taiwan er et af de få steder i verden, hvor myndighederne effektivt har kunnet holde pandemien stangen.