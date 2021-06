Taiwan gisper efter coronavacciner

Hundredvis af nye tilfælde bliver registreret hver dag, og landet er i seriøs mangel på vacciner.

Det skyldes både global mangel, men også at landet indgav små ordrer i den tidlige fase af vaccineudviklingen sidste år.

Internationale allierede har dog meldt sig klar til at hjælpe.

4. juni sendte Japan et fly med 1,2 millioner AstraZeneca-doser til landet.

Og nogle dage senere besøgte en delegation af amerikanske senatorer landet for at annoncere en donation på 750.000 doser.

Men Kina er nu kommet på tværs.

- Taiwans adgang til vacciner fortsætter med at blive bremset af kinesisk indblanding, sagde talskvinde for præsidenten i landet Kola Yotaka i maj, efter forhandlinger med BioNTech mislykkedes.

Kina har protesteret voldsomt imod donationerne til Taiwan.

Det skyldes, at Kina selv har budt sig til for at hjælpe Taiwan med coronavaccination. Det gælder både tilbud om enten at levere vacciner til landet eller om at vaccinere borgere fra Taiwan i Kina.

Det tilbud har landet dog afvist.

Kina anser Taiwan for at være en udbrudsprovins af Kina, der skal vindes tilbage - om nødvendigt med magt.

Det er også en af grundene til, at Taiwans regering og store dele af befolkningen har lav tillid til kinesiske vacciner, skriver Reuters.

- Hvis Taiwan accepterer kinesiske vacciner, vil det være det politiske dødskys for Taiwans regeringsparti.

- Det er meget sandsynligt, at Kina vil tage en form for umotiveret styring. Se det som en kapitulation eller anerkendelse af Kinas overlegenhed, siger Drew Thompson, en tidligere amerikansk forsvarsminister, der nu står for de bilaterale forbindelser mellem Kina og Taiwan, ifølge The Guardian.

En afstemning har ifølge mediet France 24 vist, at 86 procent af taiwanerne vil nægte at tage imod en kinesisk vaccine.

Kinas udenrigsministerium antyder, at Japan bruger pandemien i "et politisk spil". Og beskylder USA for at bryde med "one-China-princippet", der blandt andet hævder, at Taiwan er en del af Kina.

Både USA og Japan affejer dog, at det handler om politik.

Begge lande understreger, at de ønsker at hjælpe en allieret, der også har hjulpet dem i nød.

- Donationerne handler mindre om Kina-forholdet, end de handler om at hjælpe Taiwan. Japan og USA har en interesse i at støtte Taiwan. Landet er en vigtig handelspartner og forbindelse i forsyningskæden.

- Japan gør virkelig det her, fordi det er i deres interesse at holde befolkningen i Taiwan rask. Man støtter ikke Taiwan bare for at modsætte sig Kina, og den pointe går ofte tabt i disse snakke, siger Thompson.

Taiwan, der er en ø øst for Kina, håber snart at kunne satse på vacciner produceret inden for landets grænser. Tre er i øjeblikket i afsluttende fase 2-forsøg, mens to allerede er godkendt af regeringen i landet.