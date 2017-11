Tænketank: Verden må gøre fælles front mod Nordkorea

Det mener Troy Stangarone, der er direktør for tænketanken Korea Economic Institute of America i Washington.

USA og dets allierede bør tage truslen fra Nordkorea alvorligt, efter at det isolerede regime tidligt onsdag morgen erklærede sig i stand til at ramme hele det amerikanske fastland med et ballistisk missil.

- Vi skal tage det alvorligt. Alle styrets test har vist, at det gør fremskridt. Den seneste test har vist, at styret formentlig også er i stand til at ramme den amerikanske østkyst, siger han.

Den seneste udvikling understreger ifølge Troy Stangarone behovet for at finde en snarlig løsning på konflikten med Nordkorea.

- Det er et problem, som vi bliver nødt til at løse inden for relativt kort tid. Og vi må prøve at undgå at bruge magt.

- Så i morgen, når FN's Sikkerhedsråd skal mødes, så må man vise en fælles front. Ikke kun USA og dets allierede, men også Kina og Rusland, så man kan vise over for Nordkorea, at styret er nødt til at ændre kurs.

Nordkorea kalder den seneste våbentest et historisk gennembrud i landets våbenprogram. Det er dog stadig uvist, hvordan styret vil gøre brug af programmet.

- Man ved ikke, om programmet er udviklet til at beskytte regimet, eller om det er udviklet til at kunne erobre Sydkorea, siger Troy Stangarone.

- Hvis det kun er til forsvar, så vil man sandsynligvis vende tilbage til en form for balance. Hvis det langsigtede mål er at angribe Sydkorea, så får man en meget mere ustabil situation, lyder det.

Skal der findes en diplomatisk løsning på konflikten med Nordkorea, er det ifølge Troy Stangarone afgørende få stoppet ordkrigen med styret.

- Man bliver nødt til at nedtone retorikken, siger han med henvisning til den eskalerende krig på ord mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Selv om den seneste udvikling kan synes som et stort tilbageskridt for Nordkoreas fjender, så kan den måske vise sig at være en anledning til nye forhandlinger med styret.

- Nordkorea har tidligere indikeret, at det kun vil forhandle, når våbenprogrammet var fuldendt. Så det kan være en mulighed at udforske en diplomatisk løsning med styret nu, siger Troy Stangarone.

Han understreger dog, at det er usandsynligt, at Nordkorea vil give afkald på sit våbenprogram i forbindelse med eventuelle forhandlinger.