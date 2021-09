Taberen Laschet vil erobre kanslerposten

- Det handler ikke kun om et matematisk flertal. Det handler om at bringe de forskellige politiske holdninger sammen og skabe en koalition. Det er jeg klar til.

En forslået Armin Laschet forsøgte på valgnatten at redde, hvad reddes kan.

Men det var en groggy formand og kanslerkandidat for det borgerlige parti CDU, der talte til tyskerne.

CDU fik ved valget i 2017 32,9 procent af stemmerne med den afgående Angela Merkel som leder.

Dengang var det stadig naturligt og normalt, at et parti blev markant større end de andre og tog førerrollen ved regeringsforhandlingerne.

En tradition i et Tyskland, der søger stabilitet og ikke for store ændringer for hurtigt.

Nu har vælgerne imidlertid sendt rystelser igennem den trygge, gamle tradition. Ved søndagens valg fik CDU kun 24,1 procent og er næststørst efter Socialdemokraterne (SPD), der gik godt fem procentpoint frem og fik 25,7 procent.

Det dårligste valg for CDU og søsterpartiet CSU siden krigen.

Så egentlig ligger det til, at SPD's Olaf Scholz forhandler regering.

Men den 60-årige Laschet byder sig også til. Han vil som Scholz forhandle regering med de to nye kongemagre i tysk politik, De Grønne og De Frie Demokrater (FDP).

Laschet kæmper ikke alene for CDU. Han kæmper også for sit politiske liv i landspolitik efter valgkatastrofen.

Tyske kommentatorer sagde mandag ifølge nyhedsbureauet dpa, at Laschet efter nederlaget mister støtter i hurtigt tempo.

Utilfredsheden blev luftet, da lederne i CDU mandag mødtes for at drøfte situationen.

Mange placerer aben hos Laschet og hans kiks i valgkampen.

Som da han under de store oversvømmelser i Tyskland kom til at skraldgrine i baggrunden, mens en alvorstung præsident Frank-Walter Steinmeier holdt tale får åbent kamera.

Eller da han synligt utilpas svarede på spørgsmål fra børn.

Eller på valgdagen, da han foldede sin stemmeseddel i strid med reglerne.

Men det er historie nu. Et andet politisk spil er begyndt, og her er Armin Laschet bedre end de fleste. Eller i hvert fald anderledes, som nyhedsbureauet AFP skriver.

Han er udholdende ved forhandlinger. Han slår hælene i.

Der Spiegel skriver, at han har en særlig evne til at blive ved bordet, længe efter at andre har set på deres ur mange gange.

Han har før vist, at han kan gøre forudsigelser til skamme. Odds var ikke med ham ved valget til at blive kanslerkandidat for CDU/CSU og afløse Angela Merkel tidligere i år.

Men det lykkedes ham at vinde over CSU's Markus Söder, der i meningsmålingerne havde mere opbakning end Laschet.

CSU, der er fra Bayern, drøftede valgnederlaget mandag. Ifølge dpa gav flere medlemmer Laschet og hans valgkamp skylden.

Markus Söder sagde, at CDU/CSU nu må undersøge grundigt, hvad der gik galt. Og, sagde han, vi skal ikke i regering for enhver pris.

Men efter mødet i CDU-ledelsen i Berlin mandag eftermiddag virkede Laschet lige så opsat på at blive kansler som et halvt døgn tidligere.

- Ingen af de store partier har et klart regeringsmandat, sagde han.

- Kun den person, der samler oppositionen, kan blive kansler.