Tåregas og kugler flyver igen hen over grænsen til Gaza

Læger og sygepersonale i Gaza siger, at omkring 50 palæstinensere er blevet såret af skud, tre af dem er kommet slemt til skade.

300 behandles for skader i forbindelse med inhalering af tåregas og andre skader, siger lægekilderne videre.

Unge palæstinensiske aktivister ruller brændende bildæk frem mod grænsehegnet og gør, hvad de kan, for at bruge den sorte røg som dække for at kaste sten mod israelske skarpskytter.

I den seneste måned, hvor palæstinenserne har gennemført demonstrationer i anledning af 70 året for oprettelsen af Israel, har israelske soldater dræbt mindst 43 palæstinensere ved grænsen til Gaza.

Den israelske netavis Ynetnews.com skriver, at palæstinenserne har skudt to israelske droner ned med slangebøsser.

Hæren bekræfter ifølge Reuters, at to droner er gået tabt.

Israel er blevet kritiseret internationalt for at fare for hårdt frem mod palæstinenserne.

Men Israel siger, at landet forsvarer sin grænse og kun tager hårde metoder i brug, når palæstinensere prøver at placere sprængstoffer i området eller kaste med eksempelvis brandbomber.

Fredag står israelerne over for omkring 7000 palæstinensiske aktivister fem forskellige steder langs grænsen, siger en militærtalsmand.

Han tilføjer, at ved et af de fem steder forsøgte palæstinenserne at bryde igennem hegnet for at komme ind på israelsk territorium.

Staten Israel blev udråbt den 14. maj 1948, og jøderne fejrer, at de fik deres egen stat som følge af FN's delingsplan.

Denne plan delte det britiske Palæstina-mandat i to stater, en for Palæstina-jøderne, en for Palæstina-araberne.

Den arabiske verden accepterede ikke delingsplanen, og Palæstina-araberne - som vi nu kalder palæstinenserne - fik aldrig en stat.

De kalder Israels fødsel for "Nakba" - katastrofen.