TV: Trumps svigersøn gav Flynn ordre til at tale med russerne

Det skete i forbindelse med en resolution om Israel, der skulle stemmes om i FN's Sikkerhedsråd.

ABC News citerede lidt tidligere en person tæt på Flynn for at sige, at Flynn blev beordret af en "højtstående" person til at kontakte russerne for at få udsat afstemningen om Israel i Sikkerhedsrådet.

Flynn, der blev Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, da han blev indsat i januar, erklærede sig tidligere fredag skyldig i at have løjet for FBI.

Han fortalte ikke sandheden om, hvad han havde talt med den russiske ambassadør Sergej Kisljak om.

Alt dette skete, mens Barack Obama, stadig var USA's præsident og havde ansvar for USA's forhold til fremmede magter.

Flynn erklærede sig parat til at samarbejde med den særlige anklager, Robert Mueller, der efterforsker Ruslands rolle under valgkampen i USA sidste år, og om russernes samarbejde med Trumpkampagnen.

Topdemokraten Mark Warner fra Senatets efterretningsudvalg oplyser, at udvalgets medlemmer ønsker at afhøre Kushner endnu en gang, efter Flynn fredag erklærede sig skyldig over for en dommer.

- Der er en række personer som Kushner og andre, som vi vil invitere igen.

Kushner, der allerede én gang er afhørt i Senatet om forbindelser til Rusland, er i dag en af Trumps allernærmeste rådgivere.

Han har blandt andet ansvar for forholdet til Kina og for at skabe fred i Mellemøsten.