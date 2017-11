TV: Mugabe vil mødes med hærchefer mens Zimbabwe fester

Zimbabwes trængte præsident, Robert Mugabe, vil søndag mødes med landets militære ledere for at afslutte den krise, der har begejstret store dele af den afrikanske nation.

- Præsident Robert Mugabe vil mødes med den kommende leder for Zimbabwes forsvarsstyrker, hedder det.

TV-stationen citerer en katolsk præst, Fidelis Mukononi, for oplysningen. Han har siddet med ved møder mellem Mugabe og hæren.

Hæren overtog tidligere på ugen kontrollen med landet, og Mugabe menes at være i husarrest.

Udfaldet synes givet på forhånd. Mugabes 37 år som landets kontroversielle leder er ved at rinde ud. Hundredtusinder var lørdag på gaden i hovedstaden Harare for at fejre, at uret tæller ned for Mugabe.

En bilkortege forlod sidst på eftermiddagen Mugabes hjem i Harare.

Det blev mødt med jubel fra folk, der troede, at det var Mugabe, der stak af fra residensen Blue Roof. Men den 93-årige leder var ikke med, sagde kilder.

Andre kilder sagde kort forinden, at det regerende parti Zanu-PF mødes søndag for at fyre Mugabe.

Mødet i partiets centralkomité begynder klokken 10.30.

Demonstranterne i Harare ser Mugabe som en diktatorisk leder, der har ansvaret for, at landet i mange år har været i dyb økonomisk krise.

Den seneste krise udløste han selv, da han for for kort tid siden fyrede sin vicepræsident, Emmerson Mnangagwa.

Mange i Zimbabwe, inklusiv ledende officerer, så det som et forsøg fra Mugabes side på at bringe sin kone, Grace, i stilling som hans arvtager.

De jubelscener, som Harare oplevede lørdag, er ikke set større, siden landet i 1980 blev befriet fra det hvide styre i landet.

- Dette er den bedste dag i mit liv. Vi håber på et nyt liv efter Mugabe, siger den 38-årige Sam Sechete, der har deltaget i en stor demonstration i arbejderkvarteret Highfield.

Det var her, Mugabe holdt sin første tale, efter han vendte tilbage fra sit eksil i Mozambique i 1980.

Hæren har ikke gjort noget forsøg på at stoppe de titusinder af mennesker i gaderne, skriver AFP.

- Zimbabwes folk er disciplineret, velordnet, og de er forenet, lyder det fra generalmajor Sibusiso Moyo. Det var ham, som onsdag på tv meddelte, at hæren har overtaget kontrollen i landet.