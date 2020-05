TIDSLINJE: Fra rygter i Wuhan til 282.000 døde i hele verden

Betegnelsen pandemi fik coronavirus af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, for præcis to måneder siden mandag.

Coronavirus har på blot måneder udviklet sig fra et ukendt virus på et kinesisk marked til en pandemi, der har forandret verden, som vi kender den.

Dermed markerede man, at det var en smitsom sygdom, som var udbredt over en hel verdensdel eller flere verdensdele.

Her kan du få et overblik over virussets vej til Danmark:

* Det nye virus bliver opdaget i december 2019 på et marked i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-provinsen.

* 7. januar slår Verdenssundhedsorganisationen, WHO, fast, at der er tale om et nyt coronavirus.

* 11. januar bekræftes det første dødsfald som følge af coronavirus i Wuhan.

* 13. januar bliver det første tilfælde af coronavirus uden for Kina bekræftet i Thailand.

* I de følgende dage bekræftes de første smittede i USA, Nepal, Frankrig, Australien, Malaysia, Singapore, Vietnam og Taiwan.

* 23. januar lukker Wuhan, der er virussets epicentrum. Flere lande, herunder Danmark, begynder herefter at evakuere statsborgere fra byen.

* 30. januar erklærer WHO udbruddet for en international sundhedskrise.

* 31. januar er flere end 5000 bekræftet smittet i Hubei-provinsen, og over 200 er døde som følge af coronavirus.

* 5. februar bliver krydstogtskibet "Diamond Princess" sat i karantæne ud for Japan. 218 passagerer ender med at blive smittet om bord, hvilket på daværende tidspunkt er det højeste antal uden for Kina.

* 7. februar dør en kinesisk læge, som havde forsøgt at slå alarm om udbruddet af coronavirus i Wuhan, men blev mødt med en reprimande af politiet.

* 14. februar dør en kinesisk turist i Frankrig. Det er det første dødsfald som følge af coronavirus i Europa.

* 27. februar bliver den første dansker testet positiv for coronavirus i Danmark. Der er tale om en mand, der har været på skiferie i Norditalien.

* Samme dag er der for første gang flere nye bekræftede smittetilfælde uden for Kinas grænser end indenfor.

* 3. marts indfører de danske myndigheder krav om, at alle danskere, der har været i områder med høj risiko, såsom Norditalien, Iran og Kina, skal isolere sig selv i to uger.

* 6. marts holder statsminister Mette Frederiksen (S) sit første pressemøde om coronavirus. Hun anbefaler, at alle arrangementer med flere end 1000 personer aflyses - og at alle stopper med at give hånd, kys og kram.

* 10. marts beder Mette Frederiksen alle om at holde sig fra offentlig transport i myldretiden.

* 11. marts erklærer WHO, at virusudbruddet er en pandemi.

* Samme dag bebuder Mette Frederiksen, at skoler og institutioner lukker i to uger. Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem. Og forsamlinger på flere end 100 personer forbydes.

* 12. marts er mindst 100 danskere blevet smittet på dansk grund. Kun de mest syge bliver nu testet for coronavirus. Og en ny hastelov vedtages, som giver regeringen hidtil usete beføjelser for at bremse smittespredning.

* 13. marts fraråder myndighederne alle ikke-nødvendige rejser ud af landet. Samtidig lukker de danske grænser.

* 14. marts dør den første dansker, som er smittet med coronavirus.

* 16. marts overstiger det samlede antal smittede med coronavirus uden for Kina antallet af personer, der officielt er bekræftet smittet i Kina. Uden for Kina er 88.000 nu smittet mod 80.000 i Kina.

* 17. marts forbyder statsministeren forsamlinger på over ti personer og beder en lang række butikker og restauranter om at holde lukket. Dronningen holder samme aften tale til nationen om coronakrisen.

* 30. marts varsler Mette Frederiksen, at Danmark kan være på vej mod en gradvis og kontrolleret genåbning efter påske, hvis befolkningen fortsætter med at udvise fornuftig adfærd.

* 31. marts vedtager Folketinget en hastelov, som giver regeringen mulighed for på et senere tidspunkt at forbyde forsamlinger på mere end to personer.

* Fra 1. april ændrer sundhedsmyndighederne retningslinjer i forhold til test, hvorfor personer med også milde symptomer nu også kan testes efter henvisning fra egen læge.

* 2. april overstiger antallet af smittede på verdensplan en million, hvormed tallet er blevet fordoblet på en uge. Globalt har flere end 50.000 mennesker mistet livet.

* 6. april meddeler Mette Frederiksen, at vuggestuer og børnehaver samt 0. - 5.-klasse i landets skoler åbner efter påske.

* 10. april runder antallet af dødsfald relateret til coronavirus på verdensplan 100.000 ifølge Johns Hopkins University.

* 20. april åbner en række liberale erhverv - herunder frisører - igen i Danmark.

* 21. april løfter Sundhedsministeriet sløret for, hvad hvide telte, som er skudt op landet over, skal bruges til: Testkapaciteten skal løftes markant.

* 25. april passerer antallet af dødsfald relateret til coronavirus på verdensplan 200.000 ifølge Johns Hopkins University.

* 4. maj genoptager en række erhverv arbejdet i Italien, heriblandt fabrikker og byggeriet. Italien var et af de første europæiske lande, der blev hårdt ramt af virusset, men åbner i lighed med flere andre lande nu langsomt op.

* 8. maj er der enighed om en genåbningsplan i Danmark på fire faser. Planen betyder blandt andet, at folkeskolernes ældste elever i 6.-10. klasse kan vende tilbage på skolerne fra 18. maj.

* 10. maj viser de seneste tal fra Statens Serum Institut, at i alt 529 coronasmittede er døde i Danmark.

* 11. maj får indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer mulighed for at genåbne.

Kilder: Ritzau, The New York Times, Videnskab.dk, Politiken, Reuters, AFP.