TIDSLINJE: Concorden var luftens konge i 27 år

20 år efter at en ulykke med 113 døde i Paris markerede begyndelsen på enden for Concorden, arbejder flere selskaber på at skabe et overlydsfly.

Få her et overblik over årene med Concorden:

2. marts 1969: Concorden foretager sin jomfrurejse, da den franskbyggede prototype 001 letter fra Toulouse i Frankrig.