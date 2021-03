Syvårig pige mister livet under uroligheder i Myanmar

Militærets fremfærd i Myanmar har krævet sit hidtil yngste offer, efter at en syvårig pige blev dræbt af sikkerhedsstyrker i sit hjem tirsdag.

Episoden fandt sted i landets næststørste by, Mandalay.

Pigens søster fortæller til mediet Myanmar Now, at soldater stormede deres hjem og skød efter pigernes far, men i stedet ramte den syvårige, der sad på faderens skød.