Syv ud af ti spanske corona-dødsfald har været på plejehjem

Organisationen har hjulpet til på næsten 500 plejecentre under pandemien. Her var oplevelsen, at det ikke blev prioriteret at få de coronasmittede ældre indlagt på hospitalerne.

- På plejehjemmene mangler der ressourcer, systemer, træning og ansvar for den nødvendige medicinske hjælp, som borgerne skal have, siger Ximena Di Lollo i meddelelsen.

Han er koordinator for organisationens indsats på plejehjemmene i Spanien.

- Der har ikke været nogen akut, tilstrækkeligt livreddende handling koordineret mellem plejehjemmene og sundhedssystemet, lyder det.

Flere andre lande har også været hårdt ramt af corona-dødsfald på plejehjem. Blandt andet Sverige konstaterede i juli, at plejehjemene ikke var klar til at håndtere pandemien.