Syv soldater er omkommet i helikopterstyrt i Venezuela

Alle syv personer om bord er omkommet.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, oplyser, at der er tale om syv soldater. Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg beklager dybt denne hændelse og sender mine dybtfølte kondolencer til deres (soldaternes, red.) familie og venner, skriver Maduro på Twitter.

Myndighederne er ved at efterforske årsagen til styrtet, oplyser forsvarsministeriet.

Præsident Maduro har lørdag befundet sig i Cojedes. Her har han overværet en række militærøvelser.

Maduro sagde lørdag i en tv-transmitteret tale, at militærøvelserne demonstrerer Venezuelas militære parathed til at modstå truslen fra USA.

Præsidenten anklager USA for at opfordre til et kup imod ham.

USA støtter Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, der i januar udråbte sig selv til midlertidig præsident.

Højtstående embedsfolk i den amerikanske regering, herunder Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, har flere gange antydet, at en intervention i Venezuela ikke er udelukket.

Lørdag havde Guaidó indkaldt sine tilhængere til nye store demonstrationer i Venezuela.

Det skete i et forsøg på at få de væbnede styrker til at bakke op om hans forsøg på at afsætte Maduro.

Militærets magtfulde rolle i Venezuela blev understreget, da Guaidó tidligere på ugen forsøgte at skubbe på et internt oprør i militæret med opfordring til soldaterne om at skifte side.

Det gik dog hurtigt i sig selv. 25 oprørske soldater måtte søge tilflugt i den brasilianske ambassade i Caracas.

Maduro betegner det som et fejlslagent kupforsøg fra oppositionslederens side. Han har fastslået, at militærtoppen har bevist sin loyalitet over for ham.