Syv personer omkommer i et flystyrt i Tyrkiet

Et såkaldt rekognosceringsfly er styrtet ned på et bjerg i 670 meters højde, melder tyrkiske medier.

Syv personer er omkommet, efter at et militærfly er styrtet ned i den østlige Van-provins i Tyrkiet torsdag.

Det oplyser Tyrkiets indenrigsministerium ifølge det tyrkiske medie Anadolu, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De omkomne er syv tyrkiske sikkerhedsstyrker, inklusive flyets to piloter.

Den sidste kontakt til flyet blev modtaget 22.32 onsdag, og 13 minutter senere forsvandt flyet fra radaren, melder den tyrkiske tv-station NTV.

Flyet skulle være styrtet ned på et bjerg i 670 meters højde. Ifølge nyhedsbureauet AFP er der tale om vulkanen Mount Artos. Flyet befandt sig 2200 meter oppe i luften, da det styrtede.

Flyet var et såkaldt rekognosceringsfly, der har til formål at undersøge områder fra luften. Flyet har overvåget området nær den overvejende kurdiske Hakkari-provins siden mandag, skriver AFP.

Hakkari-provinsen grænser op til Irak og der har været adskillige sammenstød mellem tyrkiske styrker og kurdiske militante i løbet af årene.

Van-provinsen guvernør, Mehmet Emin Bilmez, hylder de syv omkomne sikkerhedsstyrker som "helte" og sender sine tanker til familierne. Det skriver han i et opslag på Twitter ifølge AFP.

Han skriver samtidig, at en efterforskning er sat i gang for at finde årsagen til flystyrtet.