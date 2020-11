Syv er døde i protester for anholdt præsidentkandidat i Uganda

Flere personer er meldt omkommet under voldsomme protester i Uganda, som er brudt ud, efter at oppositionens præsidentkandidat er blevet anholdt.

Syv demonstranter er indtil videre meldt døde, mens 45 er blevet såret under sammenstød med landets sikkerhedsstyrker.

Præsidentkandidaten Bobi Wine blev anholdt af politiet onsdag.

Det skete, fordi han angiveligt har brudt coronarestriktioner til sine vælgermøder i forbindelse med valgkampen.

Demonstrationer er brudt ud til støtte for Bobi Wine, som er den primære udfordrer til Ugandas siddende præsident, Yoweri Museveni, ved præsidentvalget 14. januar.

Bobi Wine, hvis borgerlige navn er Robert Kyagulanyi, er også popstjerne i Uganda. Han er fortsat i politiets varetægt torsdag.

Røde Kors i Uganda oplyser i en meddelelse, at det har behandlet flere end 30 personer i hovedstaden Kampala. Herunder er 11 blevet behandlet for skudsår.

Det er sket efter "slagsmål mellem politiet og demonstrerende masser", oplyser Røde Kors.

Urolighederne er ikke kun i Kampala, men også i flere andre større byer i landet.

Patrick Oboi Amuriat, der er en anden præsidentkandidat fra oppositionen, er blevet anholdt for at have arrangeret en demonstration i byen Gulu i det nordlige Uganda.

Landets politichef, Martin Okoth Ochola, har advaret om, at politiet vil tage "hårdere midler i brug for at sikre valgets integritet".

FN opfordrer sikkerhedsstyrkerne i Uganda til at udvise besindighed, siger FN-talsmand Stephane Dujarric i New York.

- Det er meget vigtigt, at statslige institutioner - især sikkerhedsstyrker - handler med respekt for menneskerettighederne, siger han.

Han opfordrer alle parter til at arbejde for at "sikre et fredeligt valg".