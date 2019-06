Syv dræbt i sammenstød mellem pickup og motorcykler

Øjenvidner beskrev en "frygtelig situation" efter sammenstødet, hvor tilfældigt forbipasserende forsøgte at yde førstehjælp til de hårdt kvæstede motorcyklister, der lå spredt rundt på vejen.

Syv mennesker er blevet dræbt i et sammenstød mellem en pickup truck og flere motorcykler i New Hampshire, oplyser politiet i den amerikanske delstat.

Politiet siger, at en Dodge 2500 pickup varebil kolliderede med adskillige motorcykler i Randolph. Ulykken skete fredag.

Sammen med de syv omkomne blev to kvæstede bragt til et hospital i Androscoggin Dalen, mens en person blev fløjet til et hospital i Portland i Maine.

Randolph ligger to timers kørsel nord for Concord, som er hovedstad i New Hampshire.

- Der lå dele fra de smadrede motorcykler over det hele, siger den 21-årige Miranda Thompson, som siger, at pickup'en stod i flammer efter sammenstødet. Hun siger, at hun så seks motorcykler ved siden af det brændende køretøj.

- Kvæstede lå i græsset og på vejen. Der var nogen som lagde knebelpres på deres lemmer for at standse blødninger, siger hun.

Sammenstødet skete få hundrede meter fra et logi, hvor de fleste af motorcyklisterne overnattede. De var kommet til området forud for et stort motorcykeltræf i delstaten.