Systemkritisk juraprofessor anholdt af kinesisk politi

I essayet kritiserer han også præsidentens forsøg på at få mere magt.

Juraprofessoren er en sjældent bramfri kritiker af den kinesiske regering. Han blev anholdt i sit hjem i en forstad til hovedstaden, Beijing. Ifølge en af vennerne, der har rapporteret om anholdelsen, deltog flere end 20 personer i aktionen.

Xu Zhangrun offentliggjorde i februar et essay, hvor han bebrejder en kultur med vildledelse og censur anført af præsident Jinping for at føre til spredning af coronavirus i Kina.

Han har også før ytret stærk kritik af præsidenten. Xu Zhangrun er juraprofessor ved det anerkendte Tsinghua-universitet.

Professorens kone er blevet informeret om anholdelsen, siger en ven til professoren. Konen bor adskilt fra ham i en bopæl nær universitet.

Politiet skal over for konen have forklaret, at Zhangrun er anholdt for at have været sammen med en prostitueret i den sydvestlige by Chengdu.

Juraprofessoren besøgte Chengdu sidste vinter sammen med en række øvrige kinesiske forskere. Det er uklart, om anholdelsen har forbindelse til turen, oplyser vennen.

Ifølge en af vennerne er myndighedernes beskyldning mod Xu Zhangrun "latterlige og skammelige".

I 2019 blev Xu Zhangrun bandlyst fra at undervise på universitet. Hundreder af hans elever og kolleger har skrevet under på en opfordring om at lade ham undervise igen.

Myndigheder har ikke vendt tilbage på AFP's henvendelser for at få anholdelsen bekræftet.

Ytringsfriheden i Kina er under stram kontrol af det regerende kommunistparti. Grebet om ytringsfriheden er blevet strammere under præsident Jinping.