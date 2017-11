Syriske styrker smider IS ud af strategisk vigtig by

Syriens hær og dens allierede har generobret den syriske by Albu Kamal fra Islamisk Stat (IS).

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyser, at de fleste IS-krigere har trukket sig ud af byen, men at der fortsat er kampe i udkanten af Albu Kamal.

Observatoriet overvåger ved hjælp af et netværk af kilder og aktivister situationen i Syrien fra et kontor i Storbritannien.

Hæren havde erklæret sejr over den islamistiske gruppe tidligere på måneden, men Islamisk Stat foretog et modangreb mod regeringsstyrkerne ved hjælp af af sovende celler i byen.

Albu Kamal har stor strategisk betydning for IS. Mister gruppen kontrollen over byen, vil den formentlig blive reduceret til en guerillagruppe uden nogen base.

Nu hvor Islamisk Stat meldes helt ude af Albu Kamal, kontrollerer gruppen kun nogle få landsbyer langs floden Eufrat og en mindre del af den nærliggende ørken.

Også i andre dele af Syrien kontrollerer gruppen mindre områder, men det er intet i forhold til, da gruppen i 2014 udråbte sit kalifat i Syrien og nabolandet Irak.

De fleste af de styrker, der kæmper mod Islamisk Stat, siger, at de forventer, at gruppen vil gå under jorden og forsøge at fortsætte med guerillakrigsførelse ved hjælp af sovende celler og bombeangreb.

Vestlige efterretningstjenester forventer også, at gruppen fortsat vil kunne opildne sine tilhængere rundt om i verden til at gennemføre terrorangreb.

Syriens hær og dens allierede, der blandt andet tæller den libanesiske Hizbollah-milits, har i noget tid ført en offensiv mod Islamisk Stat i det centrale og østlige Syrien.

Regeringsstyrkerne har opbakning fra russiske fly, der foretager luftangreb mod de formodede IS-positioner.