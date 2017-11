Syrisk delegation kommer for sent til planlagt FN-fredsmøde

Delegationen fra den syriske regering har ifølge Mistura meddelt, at den formentlig kommer til Schweiz onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Men mødet kommer i gang, forsikrer FN's mægler for Syrien, Staffan de Mistura.

Et fredsmøde om Syrien kommer næppe for alvor i gang tirsdag som planlagt.

Mødet holdes i Genève.

- Regeringens delegation er ikke ankommet endnu. Den særlige udsending har modtaget besked om, at delegationen har planlagt at ankomme i morgen, altså 29. november, siger Alessandra Vellucci, som er talskvinde for FN-mægleren.

Tidligere har den syriske avis al-Watan (Fædrelandet, red.) skrevet, at delegationen endnu ikke har forladt Damaskus.

Avisen skriver, at der i løbet af tirsdagen vil komme en officiel melding om, hvorvidt den syriske regering vil deltage i FN-mødet.

FN-mægleren føler sig dog sikker på, at Assads forhandlere vil møde op i Genève.

- Nu er vi i det mindste sikre på, at de kommer, siger talskvinden.

Oppositionens repræsentanter har modsat tidligere sagt, at man nu er klar til at indgå i direkte forhandling - uden betingelser - med præsident Bashar al-Assads styre.

Trods den forsinkede ankomst vil man tage fat på diplomatiske drøftelser i Genève tirsdag eftermiddag, meddeler en talsmand for oppositionen ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Syriske regeringskilder, som dpa har talt med, siger, at regeringens forhandlere først vil deltage i forhandlinger på fredag.

Selv om det tidligere har været antaget, at styret i Damaskus ville deltage, så har der indtil det sidste været tvivl om styrets støtte til fredsmødet.

Det bekræfter syriske regeringskilder ifølge det tyske nyhedsbureau. De fortæller, at der tirsdag har været regionale og internationale forsøg på at overtale Assad-styret til at komme.

Under den snart syv år lange krig har der ikke været direkte forhandlinger mellem regeringen og oppositionen. Tidligere møder er foregået via mæglere.

Mistura mødes tirsdag med repræsentanter for de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd.