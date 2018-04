Syriens regime går til angreb på oprørslomme syd for hovedstad

Styrker, der er loyale over for det syriske regime, er gået til angreb på en lomme af oprørsstyrker syd for landets hovedstad, Damaskus.

Det oplyser en hærleder til Reuters.

Tirsdag begyndte et bombardement af lommen omkring Yarmouk-lejren. Bombardementet er ifølge den unavngivne hærleder et led i forberedelserne til et angreb på oprørsstyrkerne i området.