Syriens regering genoptager dialog med FN-mægler

En journalist fra nyhedsbureauet Reuters har set et fly med Bashar al-Ja'afari, der er Syriens FN-ambassadør og chefforhandler i forsøget på at finde en politisk løsning på krigen i landet, lande i en snestorm i Genève.

Efter mere end en uge væk fra forhandlingsbordet er den syriske regerings delegation vendt tilbage til Genève i Schweiz søndag. Formålet er at genoptage en dialog med FN-mægler Staffan de Mistura.

Ambassadøren ønskede ikke at give en kommentar.

Ifølge nyhedsbureauet har diplomater fra vestlige lande udtrykt skepsis om, hvor villig delegationen er til at gå i en oprigtig forhandling.

I slutningen af november indkaldte De Mistura til en ottende runde af møder mellem regeringen og en delegation for den samlede opposition.

Formålet er at finde frem til en forfatningsreform samt at finde en måde at afholde valg i Syrien.

Regeringens delegation ankom en dag for sent og forlod samtalerne efter to dage.

Ifølge Ja'afari havde oppositionen "mineret" vejen frem ved at insistere på, at Syriens præsident, Bashar al-Assad, ikke kunne fungere som midlertidig overgangsfigur i landet.

Staffan De Mistura sagde torsdag til pressen, at han i den kommende uge vil vurdere, om begge sider forsøger at sabotere processen.

Reuters citerer en anonym fremtrædende vestlig diplomat for, at oppositionen optræder "ekstremt konstruktiv".

Modsat mener diplomaten, at regeringens delegation har vist et klart signal om manglende interesse i, at processen skal lykkes.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har foreslået at holde en Syrien-kongres i Sotji i Rusland i starten af 2018.